Le Mont-sur-Lausanne (awp) - Der Anlagefonds Procimmo Swiss Commercial Fund II hat das erste Halbjahr mit deutlich höheren Erträgen abgeschlossen. So kletterten die Mieteinahmen des seit Ende März an der SIX kotierten Fonds um deutliche 18 Prozent auf 16,2 Millionen Franken.Die Gesamterträge lagen per Ende März bei 17,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...