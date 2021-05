DJ Jetzt ist wirklich Schluss mit der besten Bürosoftware - WinOffice pro 5.x wird Ende Mai ersetzt durch die allerbeste Bürosoftware OfficeFreund

München (pts010/28.05.2021/08:40) - Seit über zwei Jahrzehnten war die tausendfach bewährte Bürosoftware WinOffice pro 5.x im Dauereinsatz. Sie sorgte für Ordnung und Effizienz im Büro von unzähligen Unternehmern aller Branchen. Mit 31. Mai 2021 ist damit Schluss. Aber dieses Ende bedeutet nur den Beginn einer neuen und nochmals verbesserten Software aus dem Think-Tank von Entwickler und CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz. Unter dem neuen Markennamen OfficeFreund tritt eine Allround-Officesoftware an, die wie gewohnt 100 Prozent aller Abwicklungen und 100 Prozent der Papierarbeit im Büro übernimmt.

"Uns war dabei besonders wichtig, zwar an der seit jeher intuitiv zu bedienenden Oberfläche kaum Änderungen vorzunehmen, damit der Umstieg für die Mitarbeiter auf OfficeFreund quasi wie im Schlaf erfolgt, aber wir haben die Verarbeitungsprozesse im Programm und vor allem im Netzwerkbetrieb wesentlich verbessert und beschleunigt", so Dipl. Ing. Spatz.

Damit ist OfficeFreund auch weiterhin eine der effizientesten und dabei einfachsten Software-Lösungen für den Bürobereich im ganzen deutschen Sprachraum. Das Entwicklerteam ist so überzeugt von seiner neuen Office-Software, dass es die Vollversion von OfficeFreund ein Jahr als Gratis-Testversion für Erstanwender und Start-Ups, zum Sofortdownload gibt.

Andere Anbieter erlauben höchstens einen 30-Tage-Gratis-Test ihrer Software. Die bisherigen zufriedenen Verwender älterer Versionen von WinOffice pro 5.x (Version 5.0/5.1/5.2/5.3) erhalten sogenannte Umzugsgutscheine, um nahtlos die neue Software zu übernehmen. https://www.officefreund.de/

Ab 1. Juni 2021 kommt die 100 Prozent Unterstützung für Unternehmen und Start-Ups aller Branchen

OfficeFreund ist eine Büro-Software, die Unternehmen aller Branchen in allen relevanten Unternehmensbereichen unterstützt und durch ihre intuitiv zu bedienende Oberfläche auch sofort und unmittelbar nach dem Download, zum Einsatz gebracht werden kann - auch ohne Einschulung der Mitarbeiter.

Spatz erläutert: "Darauf haben wir seit jeher besonders Bedacht genommen. Die Software muss sofort und ohne Probleme in den Büroalltag implementiert werden können. Ohne lange Einschulung und ohne dicke Manuals. Dennoch werden mit OfficeFreund alle Geschäftsvorgänge höchst effizient miteinander verknüpft, um die Arbeit nach Möglichkeit digital zu minimieren. Dadurch bleiben die Geschäftsprozesse jederzeit transparent und in jedem Bereich dokumentierbar. Das spart auch Zeit beim Steuerberater, wenn alle Rechnungen und Belege 100 Prozent finanzamtskonform organisiert gespeichert sind. OfficeFreund ist damit derzeit eine der günstigsten und effizientesten Allround-Officesoftwarelösungen am Markt."

Jedes Unternehmen braucht einen guten OfficeFreund

OfficeFreund ist die perfekte Bürosoftware für Kleinunternehmer, bis hin zum mittelständischen Unternehmen. Sie ist ein echtes Allround-Genie und bietet alle Funktionen, die in einem Büro benötigt werden. Vom Wareneinkauf über Angebotsstellung, Fakturierung bis zur Buchhaltung. Damit sind jederzeit alle wichtigen Geschäftsprozesse in einem Unternehmen im Fokus und können durch die Software schnell und einfach bearbeitet und dokumentiert werden.

Infos zum 365-Tage-Gratis-Test der 100-Prozent-Vollversion für Start-Ups und Erstanwender oder einen der Gratis-Umzugsgutscheine bei einem Upgrade einer älteren Version WinOffice pro auf OfficeFreund: https:// www.officefreund.de/

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

