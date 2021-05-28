FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIRD RIVER RES. INC. 1Q1A CA0908232048
AB/FROM ONWARDS 28.05.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIRD RIVER RES. INC. 1Q1A CA0908232048
AB/FROM ONWARDS 28.05.2021
BIRD RIVER RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de