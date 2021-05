Mitte der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts brachte die in New York ansässige Kosmetikfirma Cosmopolitan Brands das Sprühfluid "Spray-Tan" in der 160 g Blechspraydose auf den deutschen Markt. Das wasserfeste Fluid mit integriertem Lichtfilter versprach neben einer schnellen intensiven Bräunung auch einen ausgezeichneten, lang anhaltenden Mückenschutz, war dabei nicht fettend und klebte nicht. ...

