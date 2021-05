Mainz (ots) - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die CDU klar vor der AfD. Die CDU hat mit Reiner Haseloff die Chance, auch in der nächsten Legislaturperiode den Ministerpräsidenten zu stellen.Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, ergäben sich die folgenden Projektionswerte für die Parteien: Die CDU käme zurzeit auf 29 Prozent, die AfD auf 23 Prozent, die Linke auf 11 Prozent, die SPD auf 10 Prozent, die Grünen auf 9 Prozent, die FDP auf 8 Prozent und die Freien Wähler auf 3 Prozent. Die anderen Parteien lägen zusammen bei 7 Prozent. Damit hätte die aktuelle Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen ebenso eine parlamentarische Mehrheit wie eine Regierung aus CDU, SPD und FDP. Sehr knapp reichen könnte es auch für CDU, Grüne und FDP.Diese Projektionswerte geben aber lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. Grundsätzlich sind bei diesen Werten auch die statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen. Darüber hinaus kann es bis zum Wahlsonntag für die verschiedenen Parteien durch unterschiedliche Mobilisierungserfolge und auch durch coronabedingte Unwägbarkeiten noch zu entscheidenden Veränderungen kommen. Zudem wissen zurzeit 45 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.Bei der letzten Landtagswahl 2016 kam die CDU auf 29,8 Prozent, die AfD auf 24,3 Prozent, die Linke auf 16,3 Prozent, die SPD auf 10,6 Prozent, die Grünen auf 5,2 Prozent, die FDP auf 4,9 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 8,9 Prozent.Relativ große Bedeutung der Bundespolitik für die WahlentscheidungAuch wenn gut die Hälfte (52 Prozent) der potenziellen Wähler ihre Parteipräferenz mit der Politik in Sachsen-Anhalt begründet, spielen ähnlich wie vor fünf Jahren bundespolitische Motive mit 41 Prozent eine größere Rolle als das sonst bei Landtagswahlen der Fall ist. (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").Zufriedenheit mit Parteien in Landesregierung und OppositionDie Unterschiede zwischen den einzelnen Regierungsparteien aber auch zu den Parteien in der Opposition fallen sehr deutlich aus. Die CDU wird dabei auf der Skala von minus fünf bis plus fünf ("Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von ...?") mit einem Durchschnittswert von 1,3 bewertet, die SPD mit 0,7 und die Grünen nur mit minus 0,9. Beide Oppositionsparteien erhalten eine negative Beurteilung: AfD minus 2,7 und die Linke minus 0,3.Gewünschter Ministerpräsident: Bei der Frage, wen man lieber als Regierungschef in Sachsen-Anhalt hätte, verfügt der Amtsinhaber Reiner Haseloff (CDU) mit 68 Prozent über einen sehr großen Vorsprung vor dem Spitzenkandidaten der AfD, Oliver Kirchner, den nur 7 Prozent als Ministerpräsidenten haben wollen (weiß nicht/unbekannt: 20 Prozent; weder noch: 5 Prozent).Auf der Skala von minus fünf bis plus fünf ("Was halten Sie von ...?") wird Reiner Haseloff mit sehr guten 2,4 beurteilt. Für alle anderen Spitzenpolitiker im Land kann kein Wert angegeben werden, weil sie mangels Bekanntheit von jeweils deutlichen Mehrheiten nicht bewertet werden können.Wichtigste Themen: Bei den aktuell wichtigsten Problemen im Land liegt das Thema "Corona" mit 38 Prozent deutlich vor dem Bereich "Bildung und Schule" mit 18 Prozent. Danach folgen "Infrastruktur und Internet" mit 14 Prozent und "Arbeitslosigkeit" mit 13 Prozent. Eine Vielzahl anderer Probleme wird von jeweils weniger als 10 Prozent der Befragten genannt (möglich waren bis zu zwei Nennungen).Kompetenzen: Beim wichtigsten Thema "Corona" wird der CDU mit 39 Prozent deutlich mehr zugetraut als allen anderen Parteien (AfD: 7 Prozent; SPD: 7 Prozent; andere jeweils maximal 3 Prozent; keine: 17 Prozent; weiß nicht: 22 Prozent). Im Bereich "Bildung und Schule" hingegen liegt die SPD mit 19 Prozent knapp vor der CDU (18 Prozent), unmittelbar gefolgt von der Linken (14 Prozent; alle anderen Parteien maximal 5 Prozent; keine: 11 Prozent; weiß nicht: 23 Prozent). Die Wirtschaftskompetenz wiederum wird ganz klar bei der CDU gesehen (49 Prozent, alle andere Parteien maximal 6 Prozent; keine Partei: 19 Prozent, weiß nicht: 17 Prozent).Die Umfrage zu diesem "Politbarometer Extra" wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 25. bis 27. Mai 2021 unter 1.008 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt telefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste "Politbarometer Extra" zu Sachsen-Anhalt sendet das ZDF am Donnerstag, 3. 