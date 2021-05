Nahrungsergänzungsmittel sind aktuell in vielen Varianten auf dem Markt, und immer mehr Menschen vertrauen auf ihren Nutzen zum Erhalten der Gesundheit und für das kleine Quäntchen mehr an Leistung. Angesiedelt zwischen Lebensmittel und Pharmazeutika ist die Produktion der Pulver, Tabletten, Öle und Kapseln äußerst anspruchsvoll. Im Jahr 2018 haben die Menschen in Deutschland 1,439 Mrd. Euro für Nahrungsergänzungsmittel (kurz: NEM) ausgegeben, so der Lebensmittelverband Deutschland. Das entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...