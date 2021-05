Dank eines höheren Immobilien-Bewertungsergebnisses ist die s Immo im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Nettoergebnis drehte von 21,4 Mio. Euro Verlust auf 9,9 Mio. Euro ins Plus. Das Bewertungsergebnis fiel binnen Jahresfrist um 34 Mio. Euro höher aus. Für das laufende zweite Quartal rechnet das Unternehmen nochmals mit einem "deutlichen Wertzuwachs", hieß es am Freitag. Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...