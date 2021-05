Wiesbaden (ots) - Montag, 31.05.2021- (Nr. 254) Statistischer Beirat: Wahl des Vorsitzenden- (Nr. 255) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai 2021 (im Laufe des Tages)Dienstag, 01.06.2021- (Nr. 256) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), April 2021- (Nr. 257) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 20. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)- (Nr. 22) Zahl der Woche: Außenhandel mit Pflanzenmilch, Jahre 2017-2020Mittwoch, 02.06.2021- (Nr. 258) Einzelhandel (Umsatz), April 2021- (Nr. 259) Großhandel (Umsatz), 1. Quartal 2021- (Nr. 260) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2019Freitag, 04.06.2021- (Nr. N 037) Kurzstrecken-, Inlands- und Auslandsflüge, Jahre 2010-2020- (Nr. 261) Zum Internationalen Tag der Umwelt am 05. Juni 2021: Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2019- (Nr. Z02) Stand der Vorbereitung des Zensus 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4926569