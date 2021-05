LIP Invest hat einen neuen Marktbericht für Logistikimmobilien in Deutschland veröffentlicht. Demnach waren sie im ersten Quartal weiter stark gefragt. Die Renditen haben allerdings zum Teil stark nachgegeben. LIP Invest, der führende Investmentmanager für Logistikimmobilien in Deutschland, hat im Rahmen seines quartalsweise erscheinenden Marktberichts "LIP UP TO DATE - Logistikimmobilien Deutschland" aktuelle Entwicklungen der immer stärker nachgefragten Asset-Klasse der Logistikimmobilien aufgezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...