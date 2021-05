Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis hat in der zu Ende gehenden Woche kurzzeitig sogar die Marke von 1.900 Dollar überwunden. Doch die Bullen konnten nach der Rallye von mehr als 200 Dollar binnen weniger Wochen dieses Niveau zunächst nicht verteidigen. Der Goldpreis muss wieder etwas Federn lassen und liegt aktuell unter dieser runden Marke. "Das ist kein Beinbruch", sagt Markus Bußler, "die Pause ist mehr als verdient." Interessanterweise nimmt kaum jemand Notiz von dieser Bewegung bei Gold. "Noch vor einem Jahr wären die Medien bei einem Sprung über die Marke von 1.900 Dollar auf den Goldzug aufgesprungen." Doch da Gold im vergangenen Jahr bereits über der Marke von 2.000 Dollar notierte, sei 1.900 Dollar nichts Besonderes mehr. Das mediale Interesse liegt weiterhin eher auf den Kryptowährungen und natürlich dem Aktienmarkt. Dazu gibt es auch keine großen Übernahmen aktuell im Goldsektor - die Meldungslage zieht also ebenfalls nicht das öffentliche Interesse auf sich. "Betrachtet man den Cashflow der großen Produzenten, dann ist der Gold- und Silberminesektor so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr", sagt Markus Bußler. Doch es fehle schlicht (noch) das Interesse der breiten Masse, um den Minensektor zum richtigen Leben zu erwecken.