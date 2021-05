Greven (ots) - Endlich ist es wieder soweit: Der Sommer steht in den Startlöchern und das Münsterland ist bereit für seine Gäste. Ganz besondere Momente lassen sich bei einer Radtour auf der berühmten 100-Schlösser-Route erleben - der "Königin der Radrouten". An einem Tag, für ein Wochenende oder als Kurzurlaub über mehrere Tage. Unter dem Motto "Kurz Urlaub, lange träumen" hat der Münsterland e.V. für alle die passende Satteltasche geschnürt.Auf 960 Kilometern bietet die 100-Schlösser-Route eine gelungene Kombination aus Ritterromantik, wunderschöner Natur und münsterländischer Gastfreundschaft - und verkörpert so perfekt das Motto der Region: MÜNSTERLAND. DAS GUTE LEBEN. Abseits von verkehrsbelebten Straßen führt die Strecke durch die malerische Parklandschaft des Münsterlandes. Dort finden sich die Schätze der Region: die mehr als hundert Wasserschlösser, Burgen und Herrensitze aus zahlreichen Stilepochen der Architektur.Das wohl bekannteste Beispiel für den barocken Stil des Architekten Johann Conrad Schlaun ist das imposante Schloss Nordkirchen, auch "Westfälisches Versailles" genannt. Wer einen Tag frei und Lust auf einen Kurztrip hat, der begibt sich beispielsweise auf die 60 Kilometer lange Tagestour "Genuss im Schlösserdreieck": Sie verbindet Schloss Nordkirchen mit zwei weiteren beliebten Bauwerken in der Region, Schloss Westerwinkel in Ascheberg und Burg Vischering in Lüdinghausen. Letztere gilt als Sinnbild der zahlreichen Wasserburgen, die ebenfalls prägend für das Münsterland sind.Nicht weniger berühmt ist Burg Hülshoff in Havixbeck, ebenfalls eine typische Wasserburg. Seit mehr als 500 Jahren ist sie von der Familientradition der Droste zu Hülshoffs mit ihrer bekanntesten Tochter, Annette von Droste zu Hülshoff, geprägt. Für diejenigen, die etwas mehr Zeit haben und die Burg im Rahmen einer größeren Radtour besuchen wollen, eignet sich beispielsweise die neue Wochenend-Tour "Ein Feuerwerk an Schlössern und Burgen". Auf dem Programm stehen dabei 160 Kilometer und drei Tage voller Höhepunkte.Die 100-Schlösser-Route gliedert sich in vier Rundkurse - Nord-, Süd-, West- und Ostkurs - zwischen 210 und 310 Kilometern Länge, die sich bequem als Mehrtagestouren fahren lassen. Wie an einer Perlenkette reihen sich Schlösser, Burgen, Herrenhäuser und Klöster entlang der Radwege. Dazwischen liegen sattgrüne Landschaften, unterbrochen von historischen Marktplätzen, einladenden Hofcafés und idyllischen Picknickplätzen. Zu jedem Rundkurs gibt es ein attraktives Pauschalarrangement, das die Besonderheiten der Teilregion hervorhebt.Ob kurz und knackig an einem Tag, für ein langes Wochenende oder aber auf großer Tour: Die 100-Schlösser-Route bietet viele Möglichkeiten, um dem Alltag zu entfliehen, viel zu erleben und noch lange davon zu träumen.www.muensterland.com/kurz-urlaubPressekontakt:Eva StannigelPresse- und Öffentlichkeitsarbeit02571 94 93 04stannigel@muensterland.comOriginal-Content von: Münsterland e. V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78800/4926649