Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der US-Renditen sorgte auch am hiesigen Rentenmarkt für ein schwieriges Umfeld, die Risikoprämien blieben davon aber zunächst unberührt, so die Analysten der Helaba.So handle der ITRAXX Senior Financials per saldo enger und knapp unter 59. Am Primärmarkt sei es gestern ruhig gewesen und zum Wochenschluss werde sich daran wohl kaum etwas ändern. In der Pipeline stehe aktuell nur die Belfius Bank mit einem grünen Debüt. Das Papier (SNP) solle eine mittlere Laufzeit bei einem Volumen von 500 Mio. EUR haben. ...

