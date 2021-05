Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union begibt unter der (ISIN EU000A3KRJQ6/ WKN A3KRJQ) eine Anleihe mit Fälligkeit zum 04.07.2029, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 8,14 Milliarden Euro, der Nominalzinssatz belaufe sich auf 0,00%.Die zweite Anleihe (ISIN EU000A3KRJR4/ WKN A3KRJR) werde bei einem Emissionsvolumen von sechs Milliarden Euro am 04.01.2047 fällig. Während der Zinssatz bei 0,75% liege, finde die erste anteilige Zinszahlung am 04.01.2022 statt. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. ...

