Airbus setzt Kursanstieg fort: Gehebelte Renditechancen

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) in den vergangenen Wochen unterhalb der 100 Euro-Marke seitwärts lief, legte die Aktie wegen des geplanten Ausbaus der Produktion am 27.5.21 zeitweise um 10 Prozent zu. Auch am 28.5.21 setzte sich der Kursanstieg, wenn auch in vermindertem Tempo, fort.

Nach der Erhöhung der Produktionsziele hoben zahlreiche Experten ihre Kursziele für die Airbus-Aktie auf bis zu 138 Euro (J.P.Morgan) an. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 108,80 Euro notierte, ihren Höhenflug in den nächsten Wochen um weitere fünf Prozent auf 114,25 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ95AM2, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 108,80 Euro mit 0,71 - 0,72 Euro quotiert.

Gelingt der Airbus-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 114,25 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,97 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 103,22 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 103,22 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD6BWU1, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 108,80 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro taxiert.

Legt die Airbus-Aktie auf 114,25 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,10 Euro (+75 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,5279 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,5279 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF98Y50, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 108,80 Euro mit 0,80 - 0,81 Euro gehandelt.

Beim Airbus-Aktienkurs von 114,25 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,27 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de