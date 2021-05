Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen aus Deutschland und den USA haben sich in den vergangenen Tagen wieder abwärts bewegt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Zehnjährige Bund-Renditen seien derzeit bei -0,20%, die entsprechenden T-Notes bei 1,59%. Man könne daraus schließen, dass die Inflationssorgen etwas abgenommen hätten. In diese Richtung hätten sich zuletzt Richard Clarida von der FED und Villeroy de Galhau von der EZB geäußert, in dem sie erneut betont hätten, dass der Inflationsanstieg in erster Linie temporärer Natur sei. De Galhau habe Gerüchten widersprochen, die EZB werde schon bald die Anleiheankäufe signifikant zurückfahren. Im Durchschnitt der letzten vier Wochen habe die EZB zuletzt wöchentlich 19 Mrd. Euro an Anleihen auf die Bilanz genommen (netto), womit der Kaufrhythmus gegenüber Anfang März (14 Mrd. Euro) deutlich zugenommen habe. Am 10. Juni finde die nächste EZB-Sitzung statt. ...

