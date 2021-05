Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Als aktiver Treiber der globalen Wirtschaftsentwicklung spielt die Finanzindustrie auch beim Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle. Es wird erwartet, dass sie federführend agiert, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele beisteuert und nicht nur regulatorische Mindestanforderungen erfüllt.Ein ökologisch verantwortungsvolles Handeln bedeutet, nachhaltige Geschäftsmodelle, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Grüne Immobilienfinanzierungen sind für Finanzinstitute in dreierlei Hinsicht relevant: Sie beeinflussen öffentliche Wahrnehmung, Image und Reputation positiv, sind die Antwort auf stetig wachsende Kundenerwartungen an digitale Prozesse und Anwendungsmöglichkeiten und heben Marktpotenzial.In diesem Sinne hat Sprengnetter ein Energieeffizienzklassen-Screening (EEK-Screening) entwickelt, das Finanzinstitute in ihrem Streben nach ESG-Konformität unterstützt. Mit dem Tool ist es möglich, die Energieeffizienzklasse eines gesamten Portfolios nach Bedarfs- und Verbrauchsausweis im Vergleichsverfahren zu ermitteln. Banken können somit ihren energetischen Zustand der finanzierten Objekte im Bestandsportfolio feststellen.Marcus Wetzel, Bereichsleiter New Business, erläutert: "Gerade bei Bestandsgebäuden aus zurückliegenden Finanzierungen ist es sinnvoll, ein Energieeffizienzklassen-Screening durchzuführen. Neben der Möglichkeit, auch ohne Transaktion eine Energieeffizienzklasse in den Daten hinterlegen zu können, lassen sich mit dem Tool zudem nachhaltige Strategien entwickeln. Aus dem energetischen Zustand des Immobilienbestandes können Vertriebsmaßnahmen abgeleitet werden, die auf die Kundenziele, z. B. Förderung der Kundenbindung, Risikomanagement, Reduzierung Eigenmittelanforderungen, einzahlen."Das Energieeffizienzklasse-Screening besteht aus einem Vergleichsmodell, welches als Datengrundlage Millionen von Energieeffizienzklassen für alle Lagen in Deutschland heranzieht. Sprengnetter verfügt über eine der größten Immobiliendatenbanken Deutschlands sowie über langjährige Expertise im Bereich Energieeffizienzklassenmanagement und ist somit in der Lage, die nötigen Daten einfach, sicher und schnell abzurufen. Nach erfolgter Datenanalyse zeigt das Portfolio-Screening die Sanierungspotenziale im Bestandsportfolio auf. Auf dieser Grundlage kann eine Strategie entwickelt werden, wie das übergeordnete Ziel, die CO2-Emissionen zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern, erreicht werden kann.Marcus Wetzel ist wichtig: "Wir sind kein Finanzberater. Essenz unseres Handelns ist es aber, den Service, den wir anbieten, für unsere Kunden soweit wie möglich mitzudenken. In Zeiten des EU Green Deals und nationaler Klimaziele ist es wesentlich, die Energieeffizienz eines Bestandes mit Blick auf die Deckungsmasse und die Emission grüner Pfandbriefe einschätzen zu können. So kann für hohe Transparenz gegenüber Investierenden gesorgt werden. Gleichzeitig kann unser Kunde seinen Offenlegungspflichten nachkommen. Denn mit der EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852 wird 2022 ein Klassifikationssystem eingeführt, welches ökologisch nachhaltige wirtschaftliche und finanzielle Tätigkeiten benennt, das direkte Auswirkungen auf den Immobilien- und Bausektor hat."Über SprengnetterSeit 1978 macht Sprengnetter Immobilienbewertungen einfacher, sicherer und effizienter. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der Kredit- und Immobilienwirtschaft durch innovative Softwarelösungen, umfassende und aktuelle Marktdaten, professionelle Dienstleistungen, Fachliteratur sowie vielfältige Seminare zur Aus- und Weiterbildung. Neben seinem Hauptsitz in Bad-Neuenahr-Ahrweiler ist Sprengnetter an den deutschen Standorten Berlin, Dortmund und Sinzig vertreten. Die Internationalisierung seines Geschäftes treibt das Unternehmen unter anderem durch die Sprengnetter Austria GmbH sowie Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro voran. Sprengnetter beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Mehr Informationen: https://bit.ly/2RPK6gwPressekontakt:Sprengnetter Property Valuation Finance GmbHJanina BruckmannManagerin PR02641/9130 1289janina.bruckmann@sprengnetter.deOriginal-Content von: Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156121/4926930