Regierungssprecher zurückhaltend zu Steinmeiers zweiter Amtszeit

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkels Sprecher hat zurückhaltend auf die Ankündigung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagiert, sich im kommenden Jahr um eine weitere Amtszeit bewerben zu wollen. Merkel habe am Vormittag mit Steinmeier gesprochen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

"Sie hat, wie Sie wissen, hohen Respekt für ihn wie für sein Amt. Und seine heutige Ankündigung steht für sich", sagte Seibert. Weiter äußerte er sich nicht.

Steinmeier hat am Freitag erklärt, er wolle das Land nach der Corona-Pandemie "auf seinem Weg in die Zukunft begleiten". Dafür bitte er "um neues Vertrauen".

"Mir ist bewusst, dass die politischen Parteien jetzt erst einmal eine andere Wahl vor Augen haben, die Bundestagswahl, und das ist gut und richtig so. Aber zugleich möchte ich, dass die Menschen wissen, wo ihr Bundespräsident steht. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich heute klar zu bekennen", so Steinmeier. "Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung."

Mützenich lobt Steinmeier als großartigen Bundespräsidenten

Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, lobte die erneute Kandidatur von Steinmeier. Dieser sei "ein großartiger und den Menschen zugewandter Bundespräsident", so Mützenich.

"Mit einem klaren Kompass hat er vielen Menschen auch in schwierigen Zeiten Halt und Zuversicht gegeben", sagte Mützenich. Dieser habe die Stärkung der Demokratie zum Schwerpunkt seiner bisherigen Amtszeit gemacht. Seine große internationale Erfahrung unserem Land Anerkennung und Gewicht gegeben. "Seine Arbeit ist noch nicht abgeschlossen", erklärte Mützenich.

