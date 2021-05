Mainz (ots) - Die zweite Staffel der mit dem Grimme-Preis nominierten Serie "FETT UND FETT" wird derzeit als ZDFneo-Koproduktion in München und Umgebung sowie in Bochum gedreht. Jakob Schreier steht wieder als Jaksch vor der Kamera. Der Chaot aus der Comedy-Serie "FETT UND FETT", der noch immer nicht weiß, was er eigentlich will.Während das neoriginal "FETT UND FETT" von den Leiden des jungen Jaksch erzählt, porträtiert sie gleichzeitig das Lebensgefühl junger Städter, mit allem, was dazu gehört: lieben, lachen, arbeiten, feiern und weinen. Es geht um das Leben mit Anfang dreißig, und um die Suche nach ... ja, wonach eigentlich?In der zweiten Staffel ist Jaksch nicht mehr Ende Zwanzig, sondern Anfang Dreißig. Auf der Suche nach Essen, Trinken, Sex und Geld hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer, dass Jaksch plötzlich einen Job hat und ein ziemlich geregeltes Leben führt. Wer Jaksch kennt, der weiß, das ist ein Alptraum.In weiteren Rollen sind unter anderen Samira El Ouassil, Bulgan Molor-Erdene, Oscar Lauterbach, Svenia Bayer, Matthias Lilienthal zu sehen.Produziert wird "FETT UND FETT" von ZDFneo, Trimafilm GmbH und Network Movie, mit Unterstützung des FilmFernsehFonds Bayern GmbH. Produzenten sind Trini Götze und David Armati Lechner. Die Drehbücher haben Chiara Grabmayr, Jakob Schreier, Mercedes Lauenstein, Friederike Gralle, Philipp Klakl und Paul Feldmann verfasst. Regie führt Chiara Grabmayr. Jörg Schneider (Das kleine Fernsehspiel) ist wieder der verantwortliche ZDF-Redakteur, bereits die erste Staffel entstand in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Carina Bernd zeichnet als ZDFneo-Koordinatorin verantwortlich.Gedreht wird die sechsteilige zweite Staffel von "FETT UND FETT" bis Mitte Juli. Die Ausstrahlung in ZDFneo und die Verfügbarkeit in der ZDFmediathek ist für Sommer 2022 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-1610 und über https://presseportal.zdf.de/presse/fettundfettWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4927012