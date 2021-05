EURUSD wird am Freitag in einem fallenden Dreieck gehandelt, das grundsätzlich als bärisches Trendfortsetzungsmuster gesehen wird. Andererseits stößt das Paar auf die entscheidende Unterstützungszone bei 1,2175. Sollte diese per Tagesschlusskurs durchbrochen werden, würde sich der übergeordnete Aufwärtstrend umkehren. Vorgestern hatte das Paar begonnen zu korrigieren, nachdem bei 1,2260 ein Double-Top ausgebildet wurde. Bei einer Verteidigung des Bereichs bei 1,2175 könnte wiederum ein neuer Aufwärtsimpuls ...

