Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bemängelt den Umgang der Luca-App-Betreiber mit immer wieder auftretenden Schwachstellen ihrer Anwendung. Das BSI schätze das Angriffs-Szenario einer Code-Injection über das Luca-System abhängig von der konkreten Einsatzumgebung als plausibel ein, ließ die Behörde via Twitter verlauten. In einem kurzen Thread wollte das BSI den vielen Anfragen begegnen, denen es nach eigenem Bekunden in letzter Zeit ausgesetzt ist. Code-Injection per Office-Makro sorgt für Aufregung Jüngster Auslöser der Kritik ist ...

