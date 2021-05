DJ Union, Grüne wollen Entscheidung über Bundespräsidenten nach Bundestagswahl

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU wollen sich erst nach der Bundestagswahl auf einen möglichen Kandidaten bei der Wahl zum Bundespräsidenten im kommenden Jahr festlegen. Ähnlich äußerten sich die Grünen. Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Bereitschaft zu einer zweiten Amtszeit erklärt. Unterstützung für sein Vorhaben bekam Steinmeier von der SPD und auch von der FDP. Vertreter der Linkspartei hatten bei Steinmeiers Wahl zur ersten Amtszeit im Jahr 2017 gegen ihn gestimmt.

CDU-Chef Armin Laschet zollte Steinmeier seinen Respekt für seine Ankündigung. Es sei gut, dass der Bundespräsident durch seine Erklärung am heutigen Tag ermöglicht habe, dass dieses Thema nicht in den Bundestagswahlkampf hineingezogen werde.

"Da die Zusammensetzung der Bundesversammlung, die am Ende ja die Entscheidung fällen wird, erst nach der Bundestagswahl fest steht, kann dieser Entscheidung heute auch niemand vorgreifen", erklärte Laschet. Er freue sich auf den weiteren vertrauensvollen Austausch und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten.

Söder und Grüne wollen Festlegung erst nach der Bundestagwahl

Auch CSU-Chef Markus Söder hält sich bedeckt. "Wir nehmen die Ankündigung des Bundespräsidenten mit Respekt zur Kenntnis. Die Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten ist sehr gut und vertrauensvoll", sagte Söder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Aber die Entscheidung und Festlegung steht erst nach der Bundestagswahl an. Das werden CDU und CSU gemeinsam beraten.

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck erklärten, dass Steinmeier sein Amt mit Weitsicht und Menschlichkeit ausfülle. "Seine Ankündigung heute darf nicht bedeuten, dass das Amt des Bundespräsidenten in den Wahlkampf gezogen wird. Wer in der nächsten Amtszeit unserem Land als Staatsoberhaupt vorsteht, wird nach der Bundestagswahl entschieden", erklärten die beiden in einer schriftlichen Stellungnahme.

Unterstützung von der FDP und SPD

Von der FDP wurde indes Zustimmung für eine zweite Amtszeit signalisiert. "Die Bereitschaft von Bundespräsident Steinmeier zu einer zweiten Amtszeit sehe ich mit Respekt und Sympathie", erklärte FDP-Chef Christian Lindner auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Er hat sich um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht. Angesichts der anstehenden politischen Veränderungen wäre Kontinuität an der Staatsspitze ratsam."

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte Steinmeiers Ansinnen als gute Nachricht gewertet. "Er ist ein Präsident, der wichtige gesellschaftliche Themen anspricht, der Brücken baut und Wege aufzeigt. Und der viel Respekt und breite Unterstützung in unserem Land genießt", so Scholz auf Twitter.

Steinmeier: Trete aus Überzeugung an

Steinmeier hat am Freitag erklärt, er wolle das Land nach der Corona-Pandemie "auf seinem Weg in die Zukunft begleiten". Dafür bitte er "um neues Vertrauen". "Mir ist bewusst, dass die politischen Parteien jetzt erst einmal eine andere Wahl vor Augen haben, die Bundestagswahl, und das ist gut und richtig so. Aber zugleich möchte ich, dass die Menschen wissen, wo ihr Bundespräsident steht. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich heute klar zu bekennen", so Steinmeier. "Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung."

