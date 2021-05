Die AMC Aktie stieg am Donnerstag in der Spitze um mehr als 50 %, bevor die Aktie die Gewinne wieder ein wenig reduzierte. AMC Aktien schlossen letztendlich 36 % höher bei 26,52 USD. Die erneute Explosion der AMC Aktie ist aber nicht nur auf sich verbessernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen zurückzuführen, sondern eher auf Angebots- und Nachfrageüberhang, die durch auf den großen Short-Anteil in der Aktie, Social-Media-Aufregung und Momentum-basierte Handelsaktivitäten zurückzuführen.Die Aktien ...

