Berlin (ots) - Sie möchten mit dem Rauchen aufhören oder versuchen es schon? Wir helfen Ihnen dabei: Die Stiftung Gesundheitswissen veranstaltet am 31. Mai 2021 - dem Weltnichtrauchertag - einen Expertenchat mit der Gesundheitspsychologin und erfahrenen Tabakentwöhnerin Dr. Karin Vitzthum, in dem über die Hintergründe des Tabakentzugs aufgeklärt wird. Hier haben Sie die Gelegenheit, Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema Rauchstopp zu bekommen. Kann man auch schrittweise mit dem Rauchen aufhören? Wie kann ich verhindern, dass ich durch den Rauchstopp zunehme? Was sagen Studien über den Nutzen und Schaden von Rauchentwöhnungs-Maßnahmen? Dazu gibt es praktische Tipps, wie man einen Rauchstopp am besten plant und Rückfälle vermeidet.Wir laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen und Ihre Fragen zu stellen:Online-Expertenchat der Stiftung GesundheitswissenThema "So klappt es mit dem Rauchstopp!"Montag, 31. Mai 2021Beginn 18.00 Uhr, Dauer: 1hBeim Expertenchat der Stiftung Gesundheitswissen stehen namhafte Expertinnen und Experten aus der medizinischen Praxis für Ihre Fragen zur Verfügung. Freuen Sie sich dieses Mal auf einen Dialog mit:- Dr. Karin Vitzthum, Therapeutische Institutsleiterin des Instituts für Tabakentwöhnung und Rauchprävention am Vivantes Klinikum in Berlin- Moderation: Una Großmann, Leiterin Kommunikation, Stiftung Gesundheitswissen.Die Teilnahme ist kostenfrei! Anmelden können Sie sich per Mail an veranstaltung@stiftung-gesundheitswissen.de. Bitte geben Sie den Veranstaltungsnamen mit an. Sie erhalten dann einen Zugangslink für die Veranstaltung.Der Expertenchat findet als Live-Chat bei YouTube statt. Fragen können gerne während der Veranstaltung über die Chatfunktion bei YouTube gestellt werden. Sollten Sie keinen YouTube Account besitzen, können Sie uns Ihre Fragen zum Thema auch gern vorab per Mail zukommen lassen unter: veranstaltung@stiftung-gesundheitswissen.de.