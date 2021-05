Europäische und APAC-Belegschaft jeweils um über 160 erweitert

o9 Solutions, die führende mit KI betriebene Plattform für integrierte Geschäftsplanung und Entscheidungsfindung der nächsten Generation für Unternehmen, erlebt weiterhin eine schnelle weltweite Expansion. Das in Dallas ansässige Softwareunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das "Digital Brain jedes Unternehmens" zu sein, hat jetzt weltweit 1.000 Beschäftigte und geht davon aus, im Jahr 2021 auf 1.500 Beschäftigte zu wachsen. Das schnelle Wachstum von o9 erfolgt, während das Unternehmen seine Kundenbeziehungen ausweitet; zu den neuen Kunden zählen Estee Lauder, Avon, Pirelli, Kraft Heinz und viele andere.

Im September 2018 eröffnete o9 sein erstes Büro in den Niederlanden und begann damit seine Expansion in Europa. Derzeit hat o9 über 150 Beschäftigte in zehn Ländern in Europa und Büros in den Niederlanden, Spanien, Polen, Italien, Frankreich, Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das ist ein Anstieg um 161 im Vergleich zum Q1 2020. In der Region Asien-Pazifik beschäftigt o9 derzeit 45 Mitarbeitende eine Steigerung um 164 im Vergleich zum Q1 2020. Das erste Büro in Singapur soll bald eröffnet werden.

Das schnelle Wachstum von o9 erkennt auch die Financial Times, die das Unternehmen 2021 als eines von Amerikas am schnellsten wachsenden Unternehmen nannte, sowie das Magazin Inc., das o9 kürzlich als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Texas einstufte.

Mitgründer und CEO Chakri Gottemukkala sagt: "Trotz der derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheit haben die Kunden den Dialog mit uns fortgesetzt und zur Steigerung unseres internationalen Wachstums beigetragen. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele tolle Talente einstellen und weiterentwickeln konnten alles Leute, die sich dem Erfolg unserer Kunden verpflichtet haben und stolz darauf sind, die Geschichte des ?Digital Brain' von o9 weiterzubringen: Das ist unsere von KI gestützte, integrierte cloud-native Plattform, die dazu beiträgt, Fortune 500-Unternehmen bei besseren Entscheidungen, effektiverer Planung und besserer Nutzung der Ressourcen der Erde zu unterstützen."

"Wir konzentrieren uns darauf, ein großes, nachhaltiges Ökosystem zu schaffen, in dem unsere globale o9 Organisation einen viel größeren Pool von Kompetenzen und Ressourcen für Partner sowohl im Bereich Beratung als auch im Bereich Technologien ermöglichen wird. Wir vergrößern unser Partnernetzwerk weiterhin schnell und haben seit 2020 mehr als tausend Berater als o9-Implementierer zertifiziert. Wir gehen davon aus, diese Zahl im Jahr 2021 verdoppeln zu können. Dafür haben wir ein hochwertiges Programm, das auf die Ausstellung von Zertifizierungen für technische Kompetenzen für die Architektur und das Konfigurieren der o9-Plattform sowie auf erweiterte Analysefähigkeiten bei ML und Big Data-Analysen konzentriert ist. Diese sind ein integraler Teil der o9-Lösungen, die wir unseren Kunden liefern", sagt Igor Rikalo, Präsident und COO von o9.

