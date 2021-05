Unterföhring (ots) -- Eine Produktion von Avalon und FX Productions für FX Networks und Sky Studios- In den Hauptrollen Martin Freeman ("Sherlock", "Der Hobbit") und Daisy Haggard ("Back to Life", "Episodes", "Black Mirror")- Staffel zwei ab 22. Juni auf Sky Comedy und auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf AbrufUnterföhring (ots) - Das authentische und kompromisslose Sky Original "Breeders", eine Comedyserie über die Herausforderungen der Elternschaft, wurde um eine dritte Staffel verlängert. Die zweite Staffel startet in Deutschland am 22. Juni auf Sky Comedy. In den Hauptrollen spielen Emmy- und BAFTA-Preisträger Martin Freeman ("Fargo", "Sherlock", "Black Panther") und Daisy Haggard ("Back to Life", "Episodes", "Black Mirror"). Auch die erste Staffel steht auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf zur Verfügung."Breeders" ist eine Produktion von Avalon ("Starstruck", "The Russell Howard Hour", "Spitting Image", "Taskmaster") und FX Productions für FX Networks und Sky Studios. Daisy Haggard wurde für ihre Rolle als Ally für den diesjährigen British Academy Television Award in der Kategorie "Female Performance in a Comedy Programme" nominiert.Auch in der dritten Staffel werden die Eltern Paul (Martin Freeman) und Ally (Daisy Haggard) Worsley wieder vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt, die ihnen die Kinder Luke und Ava sowie die Großeltern Jackie (Joanna Bacon), Jim (Alun Armstrong) und Leah (Stella Gonet) bescheren.Jon Mountague, Director of Comedy, Sky Studios: "Die Rückkehr von 'Breeders' ist ein echter Nervenkitzel. Die brillante zweite Staffel von Martin Freeman, Simon Blackwell und Chris Addison birst vor Teenager-Spirit. Martin und Daisy Haggard haben sich schnell zu den sympathischsten und lustigsten Eltern Großbritanniens entwickelt und das Publikum will mehr davon. Es ist uns eine große Freude, die Nachricht von einer dritten Staffel noch vor der Ausstrahlung der zweiten zu verkünden!"Martin Freeman: "Ich bin sehr glücklich, dass ich eine weitere Staffel der Serie machen darf. Wir freuen uns, dass Sky uns dabei unterstützt, Zeit mit den Worsleys zu verbringen und den Zuschauern hoffentlich wieder einmal zu zeigen, dass sie nicht alleine sind."Simon Blackwell, Showrunner: "Wir freuen uns, dass wir eine dritte Staffel produzieren. Noch eine mehr und es ist eine Pizza. Es ist ein Vergnügen und großes Privileg diese Serie gemeinsam mit diesem großartigen Team zu produzieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche erschreckenden und brillanten, aber seien wir ehrlich, hauptsächlich erschreckenden, Dinge der Familie Worsley in den nächsten zehn Episoden passieren werden."Daisy Haggard: "Ich bin begeistert, ein weiteres Kapitel dieser Geschichte erzählen zu dürfen. Es ist ein solches Privileg, in so guter Gesellschaft und in so meisterhaften Händen zu sein!"Chris Addison: "Abgesehen von der reinen Freude, mit diesem unglaublichen Team zu arbeiten, gibt es nur wenig, was uns mehr Freude bereitet, als Paul und Ally durch die Mangel zu nehmen. Wir sind begeistert, dass Sky sich für ein drittes Mal entschieden hat. Ich bin gespannt, in welcher Form Paul und Ally auf der anderen Seite herauskommen."Jon Thoday, Executive Producer bei Avalon: "Wir sind sehr erfreut über das Engagement von Sky für 'Breeders' und die exzellente Unterstützung für diese aufregende Show."Die dritte Staffel "Breeders" wird von Avalon und FX Productions für FX Networks und Sky Studios produziert. Der für den Academy Award® nominierte und zweifache Emmy®-Preisträger Simon Blackwell ("Veep - Die Vizepräsidentin") ist Showrunner und entwickelt die Staffel gemeinsam mit dem zweifachen Emmy Award- und Directors Guild of America Award-Gewinner Chris Addison ("Veep - Die Vizepräsidentin", "The Thick of it") und dem Emmy- und BAFTA®-Preisträger Martin Freeman, der auch die Hauptrolle neben Daisy Haggard spielt. Ausführende Produzenten sind Simon Blackwell, Chris Addison, Martin Freeman, Richard Allen-Turner, Rob Aslett, David Martin, Jon Thoday, Toby Welch ("Catastrophe", "The Tunnel", "Skins") und Michael Wiggs. Tilusha Ghelani, Sky Commissioning Editor, ist die ausführende Produzentin für Sky. Ben Palmer ist Co-Executive Producer.Facts:Originaltitel: "Breeders", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 25 Minuten, USA/UK 2021. Showrunner: Simon Blackwell. Creators: Simon Blackwell, Chris Addison, Martin Freeman. Ausführende Produzenten: Simon Blackwell, Chris Addison, Martin Freeman, Richard Allen-Turner, Rob Aslett, David Martin, Jon Thoday, Toby Welch, Michael Wiggs, Tilusha Ghelani. Co-Executive Producer: Ben Palmer. Regie: Ben Palmer, Chris Addison, Ollie Parsons. Darsteller: Martin Freeman, Daisy Haggard, Alun Armstrong, Joanna Bacon, George Wakeman.Ausstrahlungstermine:Ab 22. Juni, dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy und auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf.Staffel eins ebenfalls auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 