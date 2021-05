Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv 80/20 - das ist nach wie vor die Zauberformel für den Börsenpunk. 80 Prozent des Geldes in die großen, sicheren Unternehmen investieren, mit 20 Prozent können Anleger Spaß haben und die risikoreicheren Investitionen ansteuern. Für das 80-Prozent-Depot hat der Börsenpunk diesmal eine Reise in die Vergangenheit unternommen - und gleichzeitig in die Zukunft. Es geht um das Thema Eisenbahn, konkret um Union Pacific. Spekulativ orientierte Anleger sollten sich die Mic AG genauer zu Gemüte führen. Mic ist ein McDonald's-Profiteur, aber nicht nur das. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Nio (WKN: A2N4PB), Faraday Future (WKN: FF0001), As Rom (WKN: 938439), Kaspi.kz (WKN: A2QD9Y), Meyer Burger (WKN: A0YJZX), Powerhouse (WKN: A1JJGH), Quantafuel (WKN: A2PQT6), Union Pacific (WKN: 858144), Mic AG (WKN: A254W5) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk