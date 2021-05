Der Vorstand der Addiko Bank AG ist nun komplett, wie das Unternehmen mitteilt. Herbert Juranek ist seit dem 1. Mai 2021 Chief Executive Officer (CEO), Ganesh Krishnamoorthi, derzeit Chief Retail, IT und Digitalization Officer (CRBO & CIO), wird ab dem 1. Juni 2021 in einer erweiterten Funktion als Chief Market, IT und Digitalization Officer (CMO & CIO) tätig sein. Tadej Krasovec, derzeit Chief Risk and Operating Officer (CRO & COO) der Addiko Bank Slowenien, wird am 1. Juni 2021 als Chief Risk Officer (CRO) in den Vorstand der Addiko Bank AG eintreten. Edgar Flaggl, derzeit Bereichsleiter für Investor Relations & Group Corporate Development, wird Chief Financial Officer (CFO) und direkt an den CEO berichten. "Wir freuen uns, dass das neue Managementteam ab dem ...

