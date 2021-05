Ort des Tages: cargo-partner GmbH Headquarter. cargo-partner ist ein privat geführter Info-Logistik-Komplettanbieter mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services und besonderen Stärken in den Bereichen Informationstechnologie sowie Supply Chain Optimierung. Sie konzentrieren sich auf Qualitätssicherung und nachhaltigen Fortschritt, um schnelle und effiziente Lösungen anzubieten und den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens, ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter und ihrer Branche sicherzustellen. Ihr kontinuierlicher Verbesserungsprozess basiert auf ihrer Verantwortung gegenüber ihrer Kunden, ihrer Leidenschaft für Innovation und ihrer Überzeugung von der Bedeutung ökonomischer, ökologischer und sozialer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...