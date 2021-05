Das Privateinkommen ist in den USA nach einem Anstieg im März deutlich gesunken - Die Privatausgaben legten im April nur geringfügig zu - Wie das US Bureau of Economic Analysis (BEA) am Freitag mitteilte, sank das Privateinkommen im April um 13,1 %. Damit wurde die Markterwartung eines Rückgangs von 14,1 % leicht übertroffen. "Die Schätzung für ...

