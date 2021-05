Heute ist mal wieder 3er Zoom mit Nicole angesagt. Sie hat wieder viele Fragen rund um die Börse gesammelt, um diese mit Mick und Jürgen durchzugehen. Wie immer sind auch einige Zuschauerfragen dabei. Ganz klar geht es auch um die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Gibt es vielleicht eine Sommerrally oder doch eher eine Flaute? Und was bedeutet das, wenn aktuell wieder die Reddit-Trader aktiv sind und ihre ausgewählten Aktien zum Mond schicken. In Hongkong wiederum ging heute die Logistiktochter von JD.com an die Börse. Lohnt hier der Einstieg. Diese und viele andere Themen sollten Sie nicht verpassen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.