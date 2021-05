Zumtobel beleuchtet nun auch das Äussere der Münchener Allianz Arena. Das Lichterlebnis, das den Fußballfans im Inneren der Allianz Arena in München durch eine bereits 2019 von der Zumtobel Group realisierte Effektbeleuchtung an den Abendspielen geboten wird, umschließt künftig auch die Esplanade des Stadions. Seit kurzem säumen 16 überdimensionale Ballonleuchten der Zumtobel Group nach dem Design von Herzog & de Meuron den Aufgangsbereich. Der Lichtkonzern setzt für die Allianz Arena eine Komplett-Lichtlösung in mehreren Bereichen um. In dieser Beleuchtungsetappe wurde eine Sonderlichtlösung realisiert, die neben ihrer ästhetischen Komponente zugleich als Wegeleitsystem dient und durch eine hellere sowie ...

