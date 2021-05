Der Dow Jones Industrial Index zeigte zuletzt gemischte Vorzeichen. In solchen Fällen halten Anleger am Besten an der bereits praktizierten Strategie fest - denn an der Basis hat sich die Einschätzung nicht verändert. Von Andreas Büchler. Der Dow sprang am Donnerstag erstmals seit zwei Wochen wieder über die 34.500er-Marke, die sich davor mehrfach als markttechnische Barriere erwiesen hatte. Dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...