Der US-Aktienmarkt hat am Freitag im frühen Handel moderat zugelegt.New York - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag im frühen Handel moderat zugelegt. Wie bereits am Vortag schmolzen im Leitindex Dow Jones Industrial aber die Anfangsgewinne rasch zusammen. Zuletzt stand der Dow noch 0,28 Prozent höher auf 34'561,06 Punkten. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von gut 1 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,22 Prozent auf 4210,07 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...