BioNTechs Aktie klettert heute wieder in die Region nahe des Allzeithochs, das an der NASDAQ bei 213,15 Dollar notiert wurde. Das bisherige Tageshoch an der US-Technologiebörse liegt bei 208,60 Dollar, aktuell kommt BioNTechs Aktienkurs auf 203,57 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...