Auf Wochensicht sind die Ölpreise kräftig gestiegen. So konnte der Preis für US-Öl um mehr als fünf Prozent zulegen und der für Brent-Öl um mehr als vier Prozent.New York / London - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützte die Notierungen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,73 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 67,04 Dollar. Die Ölpreise haben damit die...

Den vollständigen Artikel lesen ...