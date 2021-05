Googles Android hat eine praktische Funktion an Bord, mit der ihr euer Smartphone aus der Hand geben könnt, ohne dass der Nutzer Zugriff auf eure persönlichen Daten, Fotos und mehr erhalten kann. Android steckt voller sinnvoller Funktionen, die in den Untiefen der Einstellungen versteckt sind. Der Gastmodus gehört zweifelsohne dazu, denn damit könnt ihr euer Smartphone ohne ein ungutes Gefühl aus der Hand geben, wenn es jemand Drittes etwa zum Telefonieren, für eine kurze Recherche im Netz oder die Suche nach einer Adresse in Google Maps benötigt. In dem Modus funktionieren zwar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...