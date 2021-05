DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

28.05.2021 / 18:45 CET/CEST

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Eyemaxx Real Estate AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/2020 / Prüfung durch Ebner Stolz nicht abgeschlossen Aschaffenburg, den 28. Mai 2021 - Die Abschlussprüfer der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; "Eyemaxx"), Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, haben Eyemaxx darüber informiert, die Prüfung des Jahresabschlusses 2019/2020 der Gesellschaft nicht wie von der Gesellschaft geplant bis Ende Mai 2021 abschließen zu können. Demgemäß muss die Veröffentlichung des Jahresabschlusses von Eyemaxx verschoben werden. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben. Die Prüfungshandlungen des Komponentenprüfers BDO Austria GmbH, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH, die Assets in Deutschland, Österreich, CEE und SEE besitzt und rund die Hälfte der Konzern-Bilanzsumme umfasst, konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



