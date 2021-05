Die Gruppe hinter dem Solarwinds-Hack hat jetzt offenbar Phishing-Mails an Behörden, Berater und NGOs verschickt. Microsoft warnt vor staatlich gesteuerten Cyberangriffen und sieht einen anhaltenden Trend. Die E-Mail-Accounts von rund 150 Regierungsbehörden, Think Tanks, Beratungsfirmen und NGOs sind von einem Phishing-Angriff betroffen. Das hat Microsoft in einem Blogpost mitgeteilt. Dahinter steckt demnach Nobelium, die gleiche Gruppe wie hinter dem Solarwinds-Hack im Herbst. Die betroffenen Organisationen seien über 24 Länder verteilt, wobei die meisten in den USA ansässig seien. Mindestens ein...

