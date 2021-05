Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Der 2. Qingdao Multinationals Summit wird vom 15. bis 16. Juli 2021 in Qingdao, Provinz Shandong, China, stattfinden. Um die Wirkung des Gipfels zu maximieren, wird die Provinzregierung von Shandong gleichzeitig die Messe "New Growth Drivers - Qingdao 2021" abhalten.Die Messe steht unter dem Motto "New Situations, New Growth Drivers and New Opportunities" und soll eine effektive, systematische Plattform zur Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit bilden. Die Plattform zeigt die Erfolge, die multinationale Unternehmen bei der Umstellung auf neue Wachstumsfaktoren angesichts der neuen Landschaft auf den globalen Märkten erzielt haben, neben den neuesten Produkten und Technologien von erstklassigen chinesischen und globalen Unternehmen. Ein spezieller Bereich wird die industriellen Vorteile und Entwicklungsmöglichkeiten der Provinz Shandong hervorheben.Im Mittelpunkt der Messe stehen Angebote und Technologien der Top-500-Firmen der Welt und der Top-500-Firmen Chinas sowie von Branchenführern, Einhörnern und Gazellen, aber auch deren gemeinsame Projekte. Die Exponate decken mehrere Bereiche ab, darunter intelligente Fertigung, Innovationen in der Technologie und Premium-Lifestyles. Über 600 Firmen aus mehr als zehn Ländern und Regionen, darunter Deutschland, Italien, Japan, die Schweiz und die USA, haben sich bisher für die Messe beworben, darunter die US-amerikanische Festo, die schweizerische Sika und die singapurische Jetway Technologies sowie die chinesischen Unternehmen Zhejiang Geely Holding Group, GCL Group, Inspur und Huawei New Energy.Auf der Messe wird ein reichhaltiges Angebot an Spitzentechnologien präsentiert, darunter die weltweit besten intelligenten Laserschneidmaschinen mit ultrahoher Leistung von Penta Laser aus Italien und das erste hochzuverlässige 5G-System für Bergwerke von der Shandong Energy Group. Das intelligente Altenpflegesystem der japanischen Firma Health Solution wird sein globales Debüt geben, während die deutsche Continental AG eine Online-Roadshow für ihre verschiedenen Produktlinien veranstaltet. Darüber hinaus wird die Shandong Heavy Industry Group als Antwort auf Chinas erklärtes Ziel, den Spitzenwert der Kohlendioxidemissionen zu erreichen und kohlenstoffneutral zu werden, ihre weltweit führenden Lösungen ausstellen, darunter wasserstoffbetriebene Schwerlastkraftwagen, Pkw und Brennstoffzellen.Die diesjährige Messe wird Offline- und Online-Komponenten beinhalten. Die 23.000 Quadratmeter große Offline-Ausstellung wird in die Pavillons Multinationals, Shandong und Enterprise unterteilt sein. Auf der Online-Messe, die in die Shandong- und die Enterprise-Galerie aufgeteilt ist, werden rund 500 Aussteller ihre Waren präsentieren. Darüber hinaus sind 100 Online-Roadshows und Matchmaking-Events geplant, die parallel zur Messe stattfinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1519915/2021.jpgPressekontakt:Pearl Liu2658986795@qq.com+86-13910966131Original-Content von: Information Office of the People's Government of Shandong Province, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065485/100871697