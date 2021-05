28. Mai 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. ("Organic Garage" oder das "Unternehmen") (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas, freut sich, die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Januar 2021 endende Jahr und am 31. Januar 2021 endende Quartal ("Q4") bekannt zu geben, die einen deutlichen Anstieg des Umsatzes und des Bruttogewinns für das Quartal zeigen und dies zum umsatzstärksten und profitabelsten Jahr in der Unternehmensgeschichte machen. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Januar.

Finanzergebnisse des 4. Quartals (Vergleich zum am 31. Januar 2020 endenden Quartal):

- Der Umsatz stieg um 32,7 %, von $5,5 Mio. auf $7,3 Mio.

- Der Bruttogewinn stieg um 21,9 %, von $1,8 Mio. auf $2,2 Mio.

- Der Nettoverlust verbesserte sich auf $0,1 Mio. von $3,0 Mio.

- Verlust pro Aktie beträgt $(0,00) gegenüber einem Verlust pro Aktie von $(0,08).

- Einwerbung von $1,0 Mio. durch nicht vermittelte Privatplatzierung

- Working Capital von $1,0 Mio. gegenüber einem Working Capital-Defizit von $(1,0) Mio.

Nettogewinn: Das Unternehmen verzeichnete in dem am 31. Januar 2021 endenden Quartal einen Nettoverlust von $133.200 gegenüber einem Nettoverlust von $2.975.318 für das am 31. Januar 2020 endende Quartal. Der Anstieg war auf einen starken Umsatz von $7.338.592, eine Bruttomarge von $2.199.100 und Gesamtausgaben von $2.323.808 zurückzuführen. In Prozent des Umsatzes verringerten sich die Gesamtaufwendungen im am 31. Januar 2021 endenden Quartal auf 31,8 % von 46,6 % im Quartal zum 31. Januar 2020, ohne Berücksichtigung einer Wertminderung des Firmenwerts von $2.233.968 im Januar 2020.

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, unsere Ergebnisse zum Ende des Geschäftsjahres - einem Jahr des Wandels für unser Unternehmen - zu präsentieren. Unser viertes Quartal markierte einen weiteren Zeitraum mit sehr positiven Ergebnissen, und unser Umsatzwachstum von 33 % im vierten Quartal unterstreicht die Stärkung unserer Beziehung zu unseren bestehenden Kunden und die wachsende Kundenbasis."

"Wir konnten nicht nur unseren Umsatz in jedem Quartal in diesem Jahr deutlich steigern, sondern auch unsere Betriebskosten erfolgreich eindämmen und reduzieren, selbst wenn wir zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit COVID-19 gegenüberstanden, die zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter angefallen sind."

"Wir haben das vierte Quartal mit einer bemerkenswerten Verbesserung unserer Working Capital-Position und unseres Barbestandes im Vergleich zu vor einem Jahr abgeschlossen, was uns auf einen anhaltenden Erfolg im nächsten Geschäftsjahr vorbereitet und es dem Unternehmen ermöglicht, sich weiterhin auf die Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu konzentrieren."

Finanzergebnisse des Geschäftsjahres (Vergleich zum am 31. Januar 2020 endenden Geschäftsjahr)

- Der Umsatz stieg um 25,3 %, von $24,1 Mio. auf $30,3 Mio.

- Der Bruttogewinn stieg um 33,2%, von $6,7 Mio. auf $8,9 Mio.

- Nettoverlust verbesserte sich von $(5,1) auf $0,3 Mio.

- Verlust pro Aktie von $0,01 im Vergleich zu einem Verlust pro Aktie von $0,14

- EBIDTA von $2,8 Mio. im Vergleich zu $(1,8) Mio.

- Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit von $1,2 Mio. im Vergleich zu Verlust von $(0,8) Mio.

- Der Barbestand wurde von $0,2 Mio. auf $1,6 Mio. erhöht

Nettogewinn: Das Unternehmen verzeichnete für das am 31. Januar 2021 endende Geschäftsjahr einen Nettoverlust von $263.322 gegenüber einem Nettoverlust von $5.083.566 für das am 31. Januar 2020 endende Geschäftsjahr. Der Anstieg war auf einen starken Umsatz von $30.276.372, eine Bruttomarge von $8.928.134 und Gesamtausgaben von $9.194.583 zurückzuführen. In Prozent des Umsatzes verringerten sich die Gesamtaufwendungen im am 31. Januar 2021 endenden Geschäftsjahr auf 30,3 % gegenüber 39,6 % im am 31. Januar 2020 endenden Geschäftsjahr, ohne Berücksichtigung einer Wertminderung des Firmenwertes von $2.233.968 im Januar 2020.

Lurie sagte: "Mit Blick auf die Zukunft gibt es einige sehr spannende und bedeutende Katalysatoren für unser Geschäft. Wir haben am Ende unseres Geschäftsjahres die Übernahme von The Future of Cheese bekannt gegeben und haben seitdem fleißig daran gearbeitet, das Unternehmen für die Einführung der ersten drei Produkte vorzubereiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem hochkompetenten Team von The Future of Cheese unter der Leitung der Mitbegründer Afrim Pristine und Craig Harding, um ihre wegweisenden Produkte sehr bald auf den Markt zu bringen."

Das Unternehmen gab im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2021 seine Absicht bekannt, zu einem dezentralen Vertriebsmodell überzugehen, wobei der Übergang im April 2021 absolviert wurde und erfolgreich eine Vereinbarung zur Untervermietung der Anlage in der Akron Road 50 für den Rest der Leasinglaufzeit abgeschlossen wurde. Das Unternehmen wird durch diese Änderung erhebliche betriebliche Einsparungen erzielen und hat zusätzlich zur Deckung der verbleibenden Barzahlungen für die Mietanlage in Höhe von ca. $1 Mio. eine Prämie zusätzlich zu den im Unterleasingvertrag erforderlichen verbleibenden Zahlungen ausgehandelt.

"Unsere Rekordergebnisse zum Jahresende stehen für die Leistung des gesamten Organic Garage-Teams", so Lurie weiter. "Neben dem Wachstum unserer Umsätze und unseres Gewinns haben wir auch unsere Ausgaben weiter gesenkt und wir rechnen mit erheblichen Einsparungen als Folge unseres kürzlich angekündigten Übergangs weg von einem zentralisierten Vertriebsmodell. Die Zukunft sieht sehr vielversprechend aus und wir werden weiterhin Wachstumschancen nutzen, die zu unserem Wertmandat passen."

Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahres 2021

- Anerkennung als eines der Top 50-Unternehmen der TSX Venture Exchange am 25. Februar 2021. Die TSX Venture 50 ist das Flaggschiff-Programm der Börse und bewertet die 10 besten Unternehmen aus fünf Sektoren.

- Beginn des Handels am OTCQX-Markt und Ankündigung der DTC-Berechtigung, um die Liquidität und die Möglichkeiten für US-basierte Anleger zu erhöhen.

- Durch die Ausübung von Warrants und Aktienoptionen generierte das Unternehmen weitere Barmittel in Höhe von $305.880.

- Der Übergang von einem zentralisierten Vertriebsmodell zu einem dezentralen Vertriebsmodell wurde im April 2021 abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet auf jährlicher Basis Kosteneinsparungen in Höhe von rund $1,0 Mio.

- Die Liste der handverlesenen Partner wurde um Cheese Boutique und Tori's Bakeshop erweitert.

- Weiterhin starke Online-Verkäufe, um unser nachhaltiges Umsatzwachstum zu unterstützen.

Einzelheiten zum Webcast und der Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 2. Juni 2021 um 12 Uhr ET/18 Uhr MEZ einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Finanzergebnisse und die Geschäftsaussichten zu erörtern sowie über aktuelle Entwicklungen bei The Future of Cheese zu berichten.

Investoren und Interessenten können unter folgendem Link am Webcast teilnehmen:

https://meetingconnectsales.adobeconnect.com/_a989745297/og2021/

Einwahlnummern für die Telefonkonferenz:

Lokal - Toronto: (+1) 416-764-8646

Gebührenfrei - Nordamerika: (+1) 888-396-8049

ITF - Deutschland: 08007240293

Konferenz-ID: 23032246

Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor der Startzeit über eine der Einwahlnummern ein. Ein Telefonist wird Sie unter Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer registrieren.

Eine Audio-Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird nach 14:30 Uhr ET am 2. Juni bis Montag, den 5. Juli um 12 Uhr ET verfügbar sein.

Einwahlnummern für die Aufzeichnung:

Toronto: (+1) 416-764-8691 Englisch

Montreal: (+1) 438-798-3291 Französisch

Gebührenfrei - Nordamerika: (+1) 877-674-6060 Englisch

Passwort für die Aufzeichnung: 032246#

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. "prognostizieren", "erreichen", "könnten", "glauben", "planen", "beabsichtigen", "Ziel", "laufend", "durchgehend", "schätzen", "Ausblick", "erwarten", "können", "werden", "Projekt", "sollten" oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen - nachfolgenden oder anderweitigen - Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58666Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58666&tr=1



