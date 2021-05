Wir merken jeden Tag, dass sich unsere Welt in einem ständigen Wandel befindet. Dies ist beispielsweise auch im Bereich Energie sehr stark zu spüren. Denn hier bewegt sich der Trend eindeutig weg von fossilen Energieträgern und hin zu erneuerbaren Energien. Man denke hier nur einmal an die neue E-Mobilität. Denn auch diese rückt in diesem Zusammenhang seit Jahren immer mehr in den Vordergrund. Meines Erachtens ist ein Unternehmen natürlich gut beraten, wenn es an dieser Entwicklung teilhaben kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...