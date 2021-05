In diesem Beitrag erfahrt ihr, was das Besondere an den Pinterest Ideas ist und wie ihr sie gezielt im Online-Marketing-Mix einsetzen könnt. Pinterest war zwar die erste Plattform, die das vertikale Format zum Standard erhoben hat, doch auf Stories mussten die Nutzer*innen der Plattform länger warten. Nun stehen Idea Pins auch in Deutschland ersten Nutzer*innen zur Verfügung. Chancen auf Pinterest Pinterest hat im deutschsprachigen Raum aktuell 17 Millionen Nutzer*innen. Für Unternehmen und Marketer ist die Plattform interessant, weil...

Den vollständigen Artikel lesen ...