Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Mit dem ATX geht es weiterhin bergauf, auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1% zu Buche. Der österreichische Leitindex festigt damit seine Position über der 3.400-Punkte-Marke. Die meisten technischen Indikatoren sind weiterhin positiv zu interpretieren, sowohl kurz- als auch langfristig. Lediglich der RSI berührt wieder einmal den überkauften Bereich jenseits der 70. Wie bereits in der letzten Woche an dieser Stelle erwähnt sehen wir den Abstand zu 3.700 Punkten, die den Höchststand der letzten 10 Jahre markieren, stetig schrumpfen. Kurzen Konsolidierungsphasen nicht auszuschließen sehen wir den ATX auf den besten Weg dorthin."

Den vollständigen Artikel lesen ...