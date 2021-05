Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Sowohl der S&P 500 als auch der Stoxx 600 konnten diese Woche um 1,0% zulegen. Der japanische Nikkei 225 zeigte nach der starken Korrektur der vergangenen Wochen mit +1,6% abermals eine stärkere Gegenbewe- gung. Gefragt waren am Markt im Zuge des zyklischen Aufschwungs insbe- sondere Industriewerte (+2%) der zyklische Konsumsektor (+1,9%) sowie Finanzaktien (+1,7%). So konnte zum Beispiel Tesla Motors - die 8. größte Aktie weltweit - um +7,6% haussieren und den Abwärtstrend der letzten Monate klar brechen. Defensive Sektoren wie Versorger (-0,7%) und Gesundheit (-0,4%) litten unter dem gestiegenen Risikoappetit. Die erwarteten Umsätze und Gewinne entwickeln sich global weiterhin positiv und unterstützen so die gestiegenen Aktienpreise ....

