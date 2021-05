Eine 1.000-%-Aktie zu finden ist gar nicht so einfach. Schließlich müsste sich eine solche Aktie über einen bestimmten Zeitraum verzehnfachen. Schaut man sich die durchschnittlichen Renditen von Aktien an, die im langfristigen Durchschnitt vielleicht nur 6 oder 8 % erreichen, so wird einem schnell klar, dass nur eine äußerst erlesene Auswahl an Aktien dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Ein paar 1.000-%-Aktien der letzten Jahre Zu den Aktien, die sich in den letzten Jahren verzehnfacht haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...