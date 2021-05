Unterföhring (ots) - 30. Mai 2021."Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden", wusste schon Hermann Hesse. Und so wird den Zuschauer:innen bei den Versuchen in "Darüber staunt die Welt - Die unglaublichsten Experimente" am Dienstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben, die Kinnlade offen stehen bleiben.Denn rund um den Globus versuchen Menschen Unglaubliches und scheinbar Unmögliches: Kann man fast vier Minuten zum Meeresgrund tauchen, ohne auch nur einmal zu atmen? Überlebt ein Auto den Sturz aus 40 Metern Höhe auf ein Riesentrampolin? Und ist es zu schaffen, in nur drei Monaten 20 Jahre jünger auszusehen?Am folgenden Dienstag (8. Juni 2021) führt ProSieben die Show-Reihe mit "Darüber staunt die Welt - Die schrägsten Job-Pannen" fort."Darüber staunt die Welt - Die unglaublichsten Experimente" - am Dienstag, den 1. Juni 2021, 20:15 Uhr, auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4927756