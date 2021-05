St.Ulrich in Gröden/Südtirol (ots) - Touristische Reisen nach Südtirol sind ab sofort ohne Quarantänepflicht möglich, die Grenzen sind passierbar und Südtirol ist gelbe Zone. Besonders der Aufenthalt in der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol garantiert eine hohe Sicherheit, da hier der CoronaPass Südtirol, Vorläufer des europäischen Green Pass, im Unterschied zu allen anderen italienischen und europäischen Urlaubsdestinationen, vorbildlich zum Einsatz kommt.Sicherer und sorgenloser Familienurlaub im Familienhotel Cavallino Bianco DolomitenAbsolute Priorität haben die Gesundheit und Sicherheit der Gäste im Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in den Dolomiten. Das Premium-Familienhotel 4*-Superior startet mit einem strengen Hygienekonzept ab sofort in die Sommersaison und heißt die Familienurlauber damit in höchster Sicherheit im Hotel herzlich willkommen: Die Cavallino Bianco Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen (https://www.cavallino-bianco.com/files/content/106186_12856_1_0/)Der CoronaPass Südtirol wurde am 26.04.2021 als Handy App in Südtirol eingeführt und dient als Eintrittskarte für eine Reihe von Öffnungen in Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Freizeit. Für den CoronaPass gelten neben den üblichen PCR- und Antigentest besondere Antigen-Nasenflügel-Schnelltests, die nur in Südtirol durchführbar und gültig sind. Die Testperson erhält einen QR-Code, der bei der Kontrolle in der definierten CoronaPass-Aera wie Restaurants, Unterkünften und kulturellen Einrichtungen wie Theater, Kinos und Museen, gescannt wird.Der Vorteil für die Südtirol Reisenden: Die CoronaPass Südtriol Teststationen können neben den Einheimischen auch von Gästen kostenlos in Anspruch genommen werden und er besitzt eine Gültigkeit von 72 Stunden. Kinder unter 6 Jahren müssen keinen CoronaPass vorweisen. Das wirkt sich für den Familienurlaub in Südtirol gesamt positiv aus, weil die Reise mit Kindern im Vergleich zu anderen Destinationen sicherer ist, mehr Freiheiten bietet und damit unbeschwerter wird.Über das Familienhotel Cavallino Bianco DolomitenDas Traditions- und Luxushotel Cavallino Bianco hat sich besonders auf die Bedürfnisse von Babys, Kindern, Teens und Eltern spezialisiert und möchte nach den Entbehrungen des Lockdowns aus dem letzten Jahr für individuelle Entspannung, Erholung und Regeneration aller Familienmitglieder sorgen. Dies gelingt mit einem luxuriösen 360-Grad Qualitäts-Familienservice unter dem Motto "It's family time...live it now"® und an einem Kraftort für Freizeit- und Familienabenteuer, dem UNESCO-Weltkulturerbe Dolomiten.Das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ist mit seinem einzigartigen Familienhotel-Konzept von seinen Gästen seit 2013 sechs Mal in Folge zum "Besten Familienhotel der Welt" bei den Travellers' Choice Awards ausgezeichnet worden.Mehr Infos zum Familienhotel Cavallino Bianco: www.cavallino-bianco.comMehr Infos zum CoronaPass Südtirol: https://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/corona-pass.asp.Mehr Infos zur Einreise nach Südtirol: https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirusPressekontakt:Agentur DeussenKommunikationBrigitte DeussenMetzstr. 37D-81667 Münchendeussen@deussenkommunikation.deTel: +49/89-744299-15www.deussenkommunikation.deOriginal-Content von: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156148/4927780