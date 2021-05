Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Palladium am 27.04. wähnten wir das Edelmetall in einer wichtigen Phase.Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Palladium am 27.04. wähnten wir das Edelmetall in einer wichtigen Phase. Mittlerweile ist seitdem ein Monat vergangen und es hat sich einiges getan. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Die Preisrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...