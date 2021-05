Das Verharren am Rekordhoch im DAX ist ein Warten auf das nächste Signal. Die Konsolidierung war weitaus geringer als in den Vorwochen, das stimmt die Anleger positiv und lässt weitere Hochs ins Visier rücken. Die Positionierung des DAX vor dem Allzeithoch ist eine spannende Situation für Anleger. Nachdem in den letzten beiden Wochen im DAX jeweils die Schwäche zur Wochenmitte aufgeholt werden konnte, ...

