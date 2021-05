DJ Vodafone baut in Dresden globales Innovationszentrum

FRANKFURT (Dow Jones)--Vodafone baut in Dresden ein globales Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Innovation. Dort soll zu Zukunftstechnologien wie 5G, 6G und OpenRAN sowie Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, vernetzte Landwirtschaft, Chemie und Bau geforscht werden, wie der Konzern mitteilte. Das britische Unternehmen will dort in den kommenden Jahren mehr als 200 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte die Entscheidung. Er erwarte von dem Projekt "einen Schub für gesamte Region und zukunftsfähige Arbeitsplätze". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nannte die Entscheidung für Dresden eine "hervorragende Nachricht". Digitalisierung und mobile Kommunikation mit 5G und 6G würden immer wichtiger, durch die Ansiedlung von Vodafone könne Sachsen diese Entwicklung mitbestimmen.

May 30, 2021 07:25 ET (11:25 GMT)

